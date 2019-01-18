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Лукашенко заявил о том, что украинские танки заправляются российским топливом

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Лукашенко заявил о том, что украинские танки заправляются российским топливом

Беларусь не поставляет Украине топливо, которое используется для заправки танков, напротив, такие поставки ведет Россия, заявил президент Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы белорусского государства.

По словам Лукашенко, Минск стали упрекать в том, что украинские танки заправляют белорусским дизельным топливом. «Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили, там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок — бензинов и дизельного топлива, — в Украину», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что объемы поставок белорусского топлива в Украину снижаются. «Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки?», — добавил он.

Лукашенко также заявил, что через Беларусь в Россию не поставляют санкционные товары, отметив, что в данном случае речь идет о «смыкании украинских и российских поставщиков» при участии таможни и других служб России.

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В октябре 2018 года Enkorr со ссылкой на данные исследований «Консалтинговой группы А-95» сообщил, что доля белорусских производителей на украинском рынке дизельного топлива за девять месяцев снизилась на 9% и составила 35% против 37% у российских производителей.

Александр Лукашенко, отношения с Россией
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