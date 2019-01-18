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Лукашенко предупредил россиян о «второй Украине»

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Лукашенко предупредил россиян о «второй Украине»

В последнее российские СМИ время все чаще пытаются столкнуть народы России и Беларуси. Однако заработать на этом дивиденды, как бы этого кому ни хотелось, не получится. Об этом, глава РБ Александр Лукашенко заявил на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, передает TUT.BY.

«В последнее время (вы, наверное, слышите) и меня, и особенно Владимира Владимировича (министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея) обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации», — отметил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что его особенно тревожит то, что СМИ пытаются столкнуть народы между собой.

«….нас не удастся столкнуть — белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус — это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть — это очень опасно», — подчеркнул глава государства.

«Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте?...», — заявил белорусский лидер.

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Он еще раз подчеркнул, что попытки столкнуть россиян и белорусов могут привести к эскалации ситуации. «Если только эта тема (противостояния русских и белорусов в РБ, - ред.) становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете — из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность — эскалации этого процесса», — считает глава белорусского государства.

Беларусь, Александр Лукашенко, отношения с Россией
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Пятница, 18 января 2019
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