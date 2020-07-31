Войти
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
официально
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
Трамп не хочет защищать Германию от России
дружба народов
Трамп не хочет защищать Германию от России

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

236
Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю о принятии исчерпывающих мер для решения проблем функционирования рынка электрической энергии в Украине, в частности, обеспечения справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины.

«Президент просит правительство системно проанализировать состояние выполнения закона Украины „О рынке электрической энергии“ всеми участниками рынка и безотлагательно подготовить предложения по его совершенствованию», — сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Читайте также: ЕБРР предоставил «Укргазвыдобуванню» кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

Зеленский держит под личным контролем вопрос обеспечения устойчивой и надежной работы объединенной энергетической системы Украины и поручил премьеру еженедельно докладывать о результатах выполнения поставленных задач.

Кроме того, Зеленский подписал закон № 810-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии», который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года.

«Закон является первым шагом на пути решения имеющихся проблем на рынке электроэнергии и направлен на обеспечение энергетической стабильности стран», — отмечает пресс-служба президента.

 

Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, рынок электроэнергии
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 31 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016