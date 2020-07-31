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ЕБРР предоставил «Укргазвыдобуванню» кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

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ЕБРР предоставил «Укргазвыдобуванню» кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит АО «Укргазвыдобування» (УГВ) кредит EUR 51,85 млн, которые будут направлены на удержание добычи украинского газа и повышение энергоэффективности.

Кредитное соглашение ЕБРР заключил с группой «Нафтогаз» и министерством финансов Украины, говорится в пресс-релизе НАК.

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Кредит предоставляется двумя траншами — EUR 36,4 млн и EUR 15,45 млн. Срок погашения первого транша составляет 9 лет, второго — 15 лет. Эффективная процентная ставка — около 2,5% годовых (при текущей ситуации на международном межбанковском рынке).

Кредит гарантирован государством Украина. Стоимость государственной гарантии составляет 1% от суммы выбранного и непогашенного кредита.

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Закупки по обоим проектам будут осуществляться на тендерной платформе ЕБРР, согласно Закону Украины о публичных закупках и принципах, а также правил закупок банка для проектов в государственном секторе.

Привлеченные средства УГВ направит на обновление своего парка станков капитального ремонта скважин (КРС) для работ на глубинах свыше 5 км и на внедрение энергоэффективной технологии по уменьшению потребления энергоресурсов на Локачинском промысле (Волынская обл.).

«Мы активно меняем внутренние процессы „Нафтогаза“, чтобы смягчить удар от кризиса в отрасли. Международные инвестиции крайне важны для достижения энергонезависимости, особенно при нынешней неблагоприятной ценовой ситуации. Подписание соглашения с ЕБРР — очередной шаг к укреплению страны и свидетельство успешности корпоративной реформы „Нафтогаза“. Такое сотрудничество — это мощный сигнал для других иностранных инвесторов, что даже в сложные времена в Украину можно и нужно инвестировать», — отметил глава НАК Андрей Коболев.

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«Дополнительные станки КРС повысят эффективность и результативность нашей работы на истощенных месторождениях. Новая техника позволит выполнять сложные работы на значительных глубинах и, соответственно, поддерживать добычу и наращивать запасы углеводородов. А проект по энергоэффективности позволит эффективно использовать энергию добытых углеводородов и уменьшить негативное влияние на окружающую среду, что также является одним из наших приоритетов», — добавила генеральный директор УГВ Елена Кобец.

«Укргазвыдобування», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

ЕБРР, Укргазвидобування, кредит
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