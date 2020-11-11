Препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса начали распределять в регионы

Распределение препарата «Ремдесивир» для лечения пациентов с COVID-19 по региональным больницам началось во вторник, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

«Началось распределение препарата „Ремдесивир“ в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира», — процитировала пресс-служба главу Минздрава Максима Степанова.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро среды зафиксирован новый рекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 10 611 человека, количество выздоровевших — 6 802, умер 191 пациент.