В МОЗ хотят делать 75 тысяч тестов на COVID-19 в сутки

К середине ноября в Украине должны проводить до 50 тыс ПЦР-тестов на COVID-19 в сутки. К концу года — до 75 тыс в сутки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 октября.
«В начале пандемии мы делали только 200 тестов в сутки. На сегодня мы уже дошли почти до 40 тыс тестирований. К середине ноября мы должны выйти на 50 тыс. Далее — до 75 тыс тестирований до конца года», — рассказал министр.
Увеличить количество тестирований на COVID-19 в министерстве хотят с помощью других видов тестирования.
«Сейчас у нас уже заканчиваются соответствующие испытания наших украинских тест-систем для определения антигена методом ИФА. Этот метод тоже может быть применен в наших лабораториях, а лабораторий, которые могут тестировать методом ИФА, в нашей стране гораздо больше. Второй метод — это экспресс-метод определения на антиген. Эти тесты только появились в мире. Мы сейчас подсчитали, провели переговоры с компаниями-поставщиками, какое количество тестов они смогут поставить в Украину, и сейчас согласовываем постановление Кабмина о выделении дополнительных средств на закупку тест-систем. В наших планах довести количество тестирований такими экспресс-методами до миллиона тестирований в месяц », - рассказал Степанов.
Напомним, недавно на заседании правительства было принято решение о выделении средств из государственного бюджета на проведение тестирования в частных заведениях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016