В МОЗ хотят делать 75 тысяч тестов на COVID-19 в сутки

К середине ноября в Украине должны проводить до 50 тыс ПЦР-тестов на COVID-19 в сутки. К концу года — до 75 тыс в сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 октября.

«В начале пандемии мы делали только 200 тестов в сутки. На сегодня мы уже дошли почти до 40 тыс тестирований. К середине ноября мы должны выйти на 50 тыс. Далее — до 75 тыс тестирований до конца года», — рассказал министр.

Увеличить количество тестирований на COVID-19 в министерстве хотят с помощью других видов тестирования.

«Сейчас у нас уже заканчиваются соответствующие испытания наших украинских тест-систем для определения антигена методом ИФА. Этот метод тоже может быть применен в наших лабораториях, а лабораторий, которые могут тестировать методом ИФА, в нашей стране гораздо больше. Второй метод — это экспресс-метод определения на антиген. Эти тесты только появились в мире. Мы сейчас подсчитали, провели переговоры с компаниями-поставщиками, какое количество тестов они смогут поставить в Украину, и сейчас согласовываем постановление Кабмина о выделении дополнительных средств на закупку тест-систем. В наших планах довести количество тестирований такими экспресс-методами до миллиона тестирований в месяц », - рассказал Степанов.

Напомним, недавно на заседании правительства было принято решение о выделении средств из государственного бюджета на проведение тестирования в частных заведениях.