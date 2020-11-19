Минздрав просит дополнительные средства на лечение от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины подало на рассмотрение правительства проект постановления о выделении Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) дополнительных средств для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киев в четверг.
«В апреле, когда формировались изменения в госбюджет 2020 года, НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд грн. Эта сумма основывалась на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов. Прогнозы в апреле и данные по завершении октября существенно отличаются, в частности, в апреле выплатили 953 млн грн, в октябре — 3,3 млрд грн. Поэтому прогнозы уточнили, и 6 ноября НСЗУ сообщила о потребности в допсредствах, чтобы закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицирован Минздравом и правительству подан проект о выделении соответствующих средств», — сказала замминистра.
Ранее в НСЗУ заявляли, что до конца года для финансирования медучреждений, предоставляющих помощь с COVID-19, не хватает 5,6 млрд грн.
Шаталова также подчеркнула: если до конца года не будет принят госбюджет 2021 года, Программа медицинских гарантий будет финансироваться в размере 1/12 предыдущего года.
"Программа медгарантий началась с апреля и была предусмотрена на девять месяцев — распределится на 12 месяцев. При ориентировочной потребности на декабрь около 13 млрд грн, на январь в бюджете будет заложено 7,6 млрд грн",- сказала она.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016