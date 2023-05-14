Переможниця Євробачення-2023 розповіла про те, що її пов'язує з Україною

Популярна шведська співачка Loreen, яка посіла перше місце на Євробаченні-2023, розповіла про свої відчуття після перемоги та про те, що її пов'язує з Україною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під час пресконференції вона сказала, що її переповнює вдячність та гордість.

“Я неймовірно вдячна усім вам… Я дуже пишаюся всіма нами”, - заявила Loreen.

Відповідаючи на запитання, як вона святкуватиме перемогу, співачка сказала, що вже шість місяців хоче випити келих вина.

Нагадаємо, у 2012 році Loreen перемогла на Євробаченні з піснею Euphoria, яка стала справжнім хітом.

“2012 року все було новим для мене. Я була дуже наївною дівчиною, я не знала, чого очікувати”, - зауважила співачка.

Вона також розповіла, що багато виступала в Україні, і їй болить те, що діється зараз у нашій державі: “Я багато була в Україні, мала багато шоу, я люблю її людей. І мені боляче дивитися на те, що зараз діється, мені дуже шкода”.