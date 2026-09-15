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Корецький: Україна отримає понад $800 мільйонів допомоги від Світового банку

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Найближчим часом Україна отримає $841 мільйон бюджетної допомоги від Світового банку під гарантії Канади.

Про це 14 вересня повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у Телеграм-каналі.

Фінансування нададуть у межах проєкту PEACE in Ukraine. Кошти планують спрямувати на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами.

«Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. Дякую уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку», – написав Корецький.

Канада, Світовий банк, Корецький
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