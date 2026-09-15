Опитування показало, скільки українських IT-фахівців мають намір повернутися в Україну

Близько 21% українських IT-фахівців, які наразі мешкають за кордоном, мають намір повернутися в Україну.

Про це свідчать дані опитування профільного порталу DOU, у якому взяли участь 2 507 айтівців за кордоном.

Більшість фахівців поки не планують повернення або вагаються:

41% опитуваних ще не визначилися зі своїми планами;

38% не планують повертатися в Україну;

21% точно мають намір повернутися.

Чоловіки частіше планують залишитися за кордоном, ніж жінки (40% проти 34%). Також вища частка бажаючих залишитися спостерігається серед старших фахівців та тих, чий дохід перевищує витрати.

Намір повернутися суттєво залежить від країни перебування.

Найчастіше про повернення говорять айтівці, які живуть у Молдові (34%), Румунії (34%), Хорватії (33%), Болгарії (32%) та Албанії (32%).

Найрідше планують повертатися ті, хто виїхав за океан – до Канади (64% залишаються) та США (52%).

Серед європейських країн найменше бажаючих повернутися мешкає в Португалії (10%), Франції (13%), Нідерландах (14%), Німеччині та Іспанії (по 16%).

Найбільше тих, хто вагається з відповіддю, перебуває у Грузії (49%) та Великій Британії (46%). Джерело: https://censor.net/ua/n4023379

Водночас, понад 55% IT-фахівців в Україні не планують виїжджати за кордон – за рік їхня частка зросла на 7 відсоткових пунктів.