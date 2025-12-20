ЦПД спростував можливість російського десанту в Одеську область

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами, повідомив керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко.
"Одеса, Одещина, в низку пабліків вкидають фейки про загрози російського десанту, а також інші військові страшилки. Немає воєнної сухопутної загрози, а також немає в росіян можливостей здійснити якусь операцію з моря, все під контролем Сил оборони України", - написав він у телеграмі.
За словами керівника ЦПД, росія витрачає великі ресурси на повітряні удари, спробу створити гуманітарну катастрофу, і паралельно з цим витрачають великі сили на локальну пропаганду.
"Зараз важливо витримати. Енергетики працюють, військові працюють - багато людей задіяні у відбитті атак, відновленні, забезпеченні безпеки, інформаційної стійкості, в медицині, логістиці", - зазначив Коваленко.
За його словами, таких темпів протидії та відновлення у таких складних умовах не здатна була б забезпечити жодна країна Європи у сучасних умовах війни.
