DW: У листопаді росія експортувала до Китаю золота на 961 млн доларів, що є історичним максимумом

Експорт російських дорогоцінних металів, зокрема, золота за останні місяці значно збільшився. У листопаді нинішнього року росія поставила в Китай золоті злитки на максимальну за всю історію торгівлі між двома країнами суму - 961 млн доларів США або 818,6 млн євро. Про це повідомляє DW, посилаючись на російські та китайські дані, пише УНН.
Трохи менший обсяг золота рф поставила Китаю в жовтні: тоді загальна сума склала 930 млн доларів (792,2 млн євро). Загалом же за 11 місяців 2025 року китайський імпорт російського золота становив $1,9 млрд. Тобто в січні-вересні сумарний обсяг поставок становив лише $9 млн.
Водночас у цей самий період минулого року російське золото взагалі не експортувалося до Китаю, а пікова вартість поставок 2024 року становила лише 223 млн доларів.
Для порівняння: у жовтні-листопаді 2024 року російське золото взагалі не експортувалося до Китаю, а пікова вартість поставок у тому році склала лише 223 млн. доларів (189,9 млн. євро).
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023