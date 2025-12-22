Войти

DW: У листопаді росія експортувала до Китаю золота на 961 млн доларів, що є історичним максимумом

Експорт російських дорогоцінних металів, зокрема, золота за останні місяці значно збільшився. У листопаді нинішнього року росія поставила в Китай золоті злитки на максимальну за всю історію торгівлі між двома країнами суму - 961 млн доларів США або 818,6 млн євро. Про це повідомляє DW, посилаючись на російські та китайські дані, пише УНН.

Трохи менший обсяг золота рф поставила Китаю в жовтні: тоді загальна сума склала 930 млн доларів (792,2 млн євро). Загалом же за 11 місяців 2025 року китайський імпорт російського золота становив $1,9 млрд. Тобто в січні-вересні сумарний обсяг поставок становив лише $9 млн.

Водночас у цей самий період минулого року російське золото взагалі не експортувалося до Китаю, а пікова вартість поставок 2024 року становила лише 223 млн доларів.

Для порівняння: у жовтні-листопаді 2024 року російське золото взагалі не експортувалося до Китаю, а пікова вартість поставок у тому році склала лише 223 млн. доларів (189,9 млн. євро).

