У Парижі позитивно відреагував на заяву москви щодо переговорів путіна з Макроном

Єлисейський палац позитивно відреагував на заяву кремля про готовність володимира путіна до переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться у заяві палацу, повідомляє BFM TV.

У Парижі нагадали, що речник кремля дмитро пєсков повідомив про готовність російської сторони до діалогу з французьким лідером.

У Єлисейському палаці зазначили, що вітають публічне підтвердження такого наміру та найближчим часом ухвалять рішення щодо подальших кроків.

Французька сторона також підкреслила, що будь-які контакти з москвою відбуватимуться у повній координації з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими партнерами. Метою таких переговорів залишається досягнення міцного й довготривалого миру.

У заяві Єлисейського палацу наголосили, що повномасштабне вторгнення росії в Україну та позиція путіна на роки унеможливили будь-який діалог.

Водночас у Парижі зазначили, що на тлі чіткішої перспективи припинення вогню та мирних переговорів відновлення контактів із путіним може знову мати сенс.

Макрон, Єлисейський палац
