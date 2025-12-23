Зеленський: Нині стоїть завдання організувати в Україні реальне виробництво комплексів ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині стоїть завдання організувати в Україні реальне виробництво комплексів протиповітряної оборони та ракет до них.

Про це глава держави повідомив у виступі під час урочистого заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, передає кореспондент Укрінформу.

«Україна має зберігати лідерство в Європі за якістю та обсягами виробництва зброї. Ми маємо забезпечити ще один історичний результат для України - організувати реальне виробництво комплексів ППО та ракет до них в Україні, або разом з нашими ключовими сусідами. Це те, що змінить баланс сил у нашому регіоні. Це надскладне завдання, стратегічне завдання. Заради України це має бути зроблено», - сказав Зеленський у виступі перед дипломатами.

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що Україна вже працює над створенням власних систем ППО.

«Тут все залежить вже від технічних спроможностей наших фахівців, наскільки швидко вони зможуть це зробити. Але ж швидко ППО не народжується. Ми близькі до відповідних результатів», - сказав Президент.

Він також додав, що Україна продовжить роботу над контрактами, які передбачають постачання систем ППО від партнерів через різні програми.