Рютте: Безпека Європи безпосередньо залежить від зростання оборонних витрат країн НАТО

Безпека Європи безпосередньо залежить від зростання оборонних витрат країн Альянсу та збереження максимальної військової спроможності України

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bild.

За словами Рютте, НАТО має виконати дві ключові умови, щоб і надалі гарантувати мир. Йдеться про збільшення видатків на озброєння та нарощування виробництва, а також про всебічну підтримку України у війні проти рф. Він наголосив, що у разі захоплення росією всієї України наслідки для Альянсу були б значно серйознішими й потребували б набагато більших витрат.

"Ми подбаємо про те, щоб Різдво і надалі залишалося безпечним. Але для цього ми маємо збільшити видатки на озброєння та забезпечити, щоб Україна залишалася якомога сильнішою. Якщо росія отримає контроль над усією Україною, це матиме серйозні наслідки для НАТО, і нам доведеться витратити значно більше", - сказав Рютте.

Окремо він зупинився на масштабах втрат російської армії. За оцінками НАТО, росія втратила вбитими та пораненими до 1,1 мільйона осіб, здобувши при цьому менш ніж 1% території України за рік.

"путін готовий пожертвувати 1,1 мільйона своїх людей заради мінімальних територіальних здобутків. Це жахливо, але це реальність, з якою ми маємо справу", - каже він.

Коментуючи питання можливих змін влади в росії, Рютте застеріг від наївних очікувань. Він підкреслив, що незалежно від того, хто керуватиме росією у майбутньому, НАТО має бути готовим до загроз.

Також генсек звернув увагу на глобальний вимір безпеки, зокрема взаємозв’язок між росією та Китаєм. На його думку, у разі силового сценарію навколо Тайваню Пекін може залучити москву до дестабілізації ситуації в Європі.

"Ми не повинні бути наївними. Ми маємо інвестувати в оборону, зміцнювати наші спроможності та залучати найкращих людей, щоб бути готовими до будь-яких викликів", - зауважив генсек.