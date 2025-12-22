Зеленський: Угода про припинення війни дійсна, коли існує не лише на папері, а реально виконується

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про припинення війни дійсна, коли існує не лише на папері, а реально виконується, і наразі її не має, відтак, існує вірогідність, що і не буде.
Про таке Зеленський заявив на спільній з прем'єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру пресконференції в суботу в Києві. Відповідне відео було розміщено на Youtube-каналі "Суспільне Новини".
"Мир краще, ніж війна, але не за будь-яку ціну, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушувати ще одним бажанням путіна або ще одного путіна. Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість змоги прийти до нас с агресією. Це має бути не просто угода – хороша, погана – питання для кого хороша, для кого погана? Я не хочу це характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає, угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, написана літерами, але війна зупинена", – наголосив Глава україни.
Президент навів приклад Будапештського меморандуму.
"Нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона сильна або діяла. Тому для мене угода – це не просто підписання", – наголосив він.
"Угода, до речі, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантій безпеки США і європейців, які мають бути проголосовані, підтримані в Конгресі. І також треба все одно знати в деталях, що буде, якщо з москви прийдуть з агресією – американці, європейці, як буду страхувати українців, як будуть страхувати партнери?... Я вважаю, що угода повинна бути для України справедлива і дієва", – додав Зеленський.
