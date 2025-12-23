Гашев: Продаж частки ЕКА приватному інвестору не призведе до втрати державного контролю над компанією

Можливий продаж частки в капіталі Експортно-кредитного агентства України (ЕКА) приватному інвестору не призведе до втрати державного контролю над компанією.
Як інформує Delo.ua, про це заявив голова правління ЕКА Руслан Гашев в інтерв’ю "Укрінформу".
За його словами, ще під час ухвалення закону про створення ЕКА у 2016 році було передбачено право держави продати до 49% акцій агентства. Наразі ж ідеться про значно меншу частку — не більше 25%. При цьому держава в будь-якому випадку збереже контроль, а Міністерство економіки матиме вирішальний голос на загальних зборах акціонерів.
Руслан Гашев зазначив, що залучення приватного акціонера до капіталу ЕКА підтримується державою і закріплене в планах дій уряду. У разі реалізації такого кроку це стане першим прецедентом в історії України, коли державну компанію буде продано іноземному інвестору не повністю, а частково.
Очільник ЕКА підкреслив, що інтерес потенційного інвестора пов’язаний із рівнем прозорості та корпоративного управління в агентстві. Зокрема, ЕКА нещодавно отримало сертифікат відповідності антикорупційної системи міжнародним стандартам, а також стало першою державною компанією в Україні, яка перейшла на оновлені принципи корпоративного управління відповідно до рекомендацій ОЕСР.
За словами Гашева, для самого агентства прихід інвестора означатиме доступ до міжнародної експертизи, нових процедур і практик, що має позитивно вплинути на якість сервісів для експортерів. Метою є наближення роботи ЕКА до стандартів експортно-кредитних агентств таких країн, як Італія, Японія, Польща та Німеччина.
Крім того, участь приватного інвестора, за оцінкою керівництва агентства, може спростити доступ ЕКА до фінансування та перестрахування, а також сприяти збільшенню його капіталу. Наразі агентство повністю залежить від можливостей державного бюджету, тоді як поява нового акціонера розширить фінансові можливості установи.
