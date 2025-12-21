Войти

Мінфін: Касові видатки державного бюджету України за листопад склали 374,1 млрд грн

113

Касові видатки загального фонду державного бюджету України за листопад цього року склали 374,1 млрд грн, що на 33,2 млрд грн, або 9,7% більше порівняно із листопадом минулого року, повідомило Міністерство фінансів на сайті.

Згідно з його даними, загалом за січень–листопад 2025 року ці видатки досягли 3,54 трлн грн, що на 540,0 млрд грн, або на 18,0% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – листопад 2025 року становили 2,22 трлн грн, або 62,9% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у листопаді було витрачено 221,7 млрд грн", – зазначило відомство.

Місяцем раніше на безпеку і оборону було витрачено 220,6 млрд грн за сумарних видатків загального фонду у 346,8 млрд грн.

Мінфін вже всьоме прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров'я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

В той же час міністр фінансів Сергій Марченко у відповідях на запитання у Верховній Раді 19 вересня повідомив, що помісячний рівень грошового забезпечення військових в цьому році суттєво зростає. "Січень – 78,8 (млрд грн), лютий – 86, березень – 86, квітень – 91, травень – 97 і серпень також 98 (млрд грн)", – сказав він.

У листопаді минулого року Мінфін звітував про виплату 86,6 млрд грн грошового забезпечення військовим.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше за 11 місяців спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 1400 млрд грн, у тому числі у листопаді – 132,8 млрд грн, або 39,4% від загального обсягу видатків, витрачених за 11 місяців 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 238,2 млрд грн, або на 20,6%, у тому числі у листопаді – на 17,5 млрд грн, або на 15,2%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг склали за січень-листопад цього року 518,5 млрд грн, у тому числі у листопаді – 60,5 млрд грн, або 14,7% від загального обсягу видатків, тоді як за 11 місяців минулого року вони дорівнювали 463 млрд грн, у тому числі у листопаді – 46,1 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, 582,7 млрд грн, або 16,5% від загального обсягу видатків, було спрямовано у січні-листопаді цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), що на 72,1 млрд грн або на 14,1% більше проти аналогічного періоду минулого року. Після тимчасового спаду у жовтні у листопаді цього року ці витрати зросли до 58,3 млрд грн порівняно із 44,6 млрд грн у листопаді минулого року.

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за 11 місяців цього року 434 млрд грн, або 12,3% від загального обсягу видатків, у тому числі у листопаді – 49,6 млрд грн. Проти січня-листопада-2024 ці видатки зросли на 104 млрд грн, або 31,5%.

Обслуговування державного боргу за 11 місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 319,9 млрд грн, або 9% від загального обсягу, в тому числі у листопаді – 40 млрд грн. Це на 33,2 млрд грн більше, аніж за 11 місяців минулого року.

Нарешті 173,1 млрд грн, або 4,9% від загального обсягу у січні-листопаді цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у листопаді – 16,8 млрд грн. Проти січня-листопада минулого року ці витрати зросли на 10,1 млрд грн, або на 6,2%.

