Рютте: США прямо зацікавлені залишатись членом НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США прямо зацікавлені залишатись членом НАТО, і для цього у них є щонайменше три причини.
Про це він розповів у інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".
Генсек підкреслив, що НАТО має безпосереднє значення для безпеки США.
"По-перше: безпечна Європа означає безпечну Америку. По-друге: Арктика – сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і росія активні в цьому регіоні. Для безпеки материкової частини США безпечна Арктика має вирішальне значення, і ми можемо досягти цього лише спільно", – зазначив Марк Рютте.
Третьою причиною є важливість безпеки Північної Атлантики.
"Щоб захистити США, ми маємо забезпечити безпеку Північної Атлантики. Це також можливо лише спільно з НАТО. Отже, США мають прямий інтерес у безпеці, щоб залишатися в НАТО. Довгий час існував великий фактор, що заважав: ми, європейці, витрачали занадто мало (грошей на оборону. – Ред.). Зараз ми надолужуємо", – сказав Рютте.
