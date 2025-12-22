Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Рютте: США прямо зацікавлені залишатись членом НАТО

101

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США прямо зацікавлені залишатись членом НАТО, і для цього у них є щонайменше три причини.

Про це він розповів у інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

Генсек підкреслив, що НАТО має безпосереднє значення для безпеки США.

"По-перше: безпечна Європа означає безпечну Америку. По-друге: Арктика – сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і росія активні в цьому регіоні. Для безпеки материкової частини США безпечна Арктика має вирішальне значення, і ми можемо досягти цього лише спільно", – зазначив Марк Рютте.

Третьою причиною є важливість безпеки Північної Атлантики.

"Щоб захистити США, ми маємо забезпечити безпеку Північної Атлантики. Це також можливо лише спільно з НАТО. Отже, США мають прямий інтерес у безпеці, щоб залишатися в НАТО. Довгий час існував великий фактор, що заважав: ми, європейці, витрачали занадто мало (грошей на оборону. – Ред.). Зараз ми надолужуємо", – сказав Рютте.

НАТО, Рютте
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 22 декабря 2025
Воскресенье, 21 декабря 2025
Суббота, 20 декабря 2025
Пятница, 19 декабря 2025
Четверг, 18 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023