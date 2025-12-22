Bloomberg: Спотова ціна на золото досягла 4 320 доларів за унцію

Спотова ціна на золото 19 грудня досягла 4 320 доларів за унцію, демонструючи другий тижневий ріст. Про це інформує Bloomberg.

Аналітики Goldman Sachs пояснили, що падіння ставок у США стимулює конкуренцію інвесторів ETF з центральними банками за обмежені запаси металу. Та спрогнозували, що високий попит центральних банків у поєднанні з циклічною підтримкою ФРС через зниження ставок сприятимуть подальшому зростанню ціни на золото.

Окрім того, ціна на платину цього року також зросла більш ніж удвічі. Зростання до понад 1980 доларів за унцію - найвищого рівня з 2008 року, - відбулося на тлі скорочення пропозиції на лондонському ринку.

Цього року дорогоцінні метали переживають стрімке зростання, і як золото, так і срібло демонструють найкращі річні показники з 1979 року. Срібло зросло більш ніж удвічі, а золото підскочило майже на дві третини завдяки збільшенню закупівель центральними банками та припливу коштів у біржові інвестиційні фонди.