ІЕД: Перебої з електропостачанням стали серйозною проблемою для 43% промислових підприємств України

У листопаді 2025 року перебої з електропостачанням стали серйозною проблемою для 43% промислових підприємств України. Ця перешкода піднялася з шостої на третю позицію у списку основних проблем ведення бізнесу під час війни.

Як пише Delo.ua, про це свідчить опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД).

На тлі інтенсивних російських атак на українську критичну інфраструктуру перешкода "перебої з електро-, водо- та теплопостачанням" піднялася з шостої сходинки у жовтні на третю у листопаді. Ця проблема торкнулася 43% опитаних підприємств, тоді як місяцем раніше її відзначали лише 19%. Водночас традиційна проблема — зростання цін на сировину, матеріали та товари — опустилася з трійки лідерів, про неї повідомили 39% бізнесів (у жовтні – 47%).

Ще у вересні 2025 року перебої з електропостачанням турбували лише 4% підприємств, що стало одним із найнижчих показників із вересня 2022 року.

У жовтні 2025 року середні втрати робочого часу через перебої з електроенергією становили 9%, що майже вдвічі перевищує показник вересня (5%). За даними опитування, 42% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через відключення електроенергії, тоді як у вересні таких компаній було лише 22%.

Зокрема, 19% підприємств втратили 11–25% робочого часу, 18% — 1–10%, у 4% робочий час скоротився на 26–50%, а у 1% підприємств відключення перевищували половину місяця. Водночас 23% компаній взагалі не стикалися з відключеннями, а 35% змогли працювати безперервно попри перебої з електропостачанням.

Найбільших втрат зазнали підприємства Дніпропетровської (32%), Житомирської (18%), Сумської та Харківської областей (по 17%), Києва (13%) і Чернігівської області (12%). За галузевим розподілом найбільші втрати зафіксовано в металургії (14%), машинобудуванні та виробництві будматеріалів (по 10%).

Попри актуальність проблеми енергозабезпечення, вона поки що не є головною перешкодою для бізнесу. На першому місці залишається брак робочої сили, який навіть загострився — показник зріс із 59% до 61%. У листопаді 52,2% компаній повідомили про складнощі з пошуком кваліфікованих працівників (у жовтні — 46,5%), а дефіцит некваліфікованих кадрів став викликом для 35,3% бізнесів (було 34%).

Другу позицію серед основних перешкод для ведення бізнесу займає фактор "небезпечно працювати", який набрав 49% голосів. Цей показник залишається стабільним протягом останніх півтора року: приблизно половина респондентів постійно вказує на ризики для безпеки на роботі. Пік занепокоєння спостерігався у жовтні 2024 року, коли 62% підприємців оцінювали умови роботи як небезпечні. На початку війни лише третина опитаних вказувала на такі ризики.

Через зростання обстрілів навіть мікробізнес почав більше турбуватися про безпечні умови роботи, на рівні з малим бізнесом. Регіональна ситуація різниться: понад 80% опитаних у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях вважають небезпечні умови серйозною перешкодою для бізнесу. Водночас на заході країни бізнес значно рідше відзначає цей фактор, і ця тенденція збереглася й у листопаді.

Щомісячне опитування New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке проводить Інститут економічних досліджень (ІЕД), охоплює до 500 українських промислових підприємств із 21 регіону країни з 27 можливих. Опитування проводяться регулярно з травня 2022 року.

Дослідження здійснюється в рамках проєкту "Інтеграція України в ЄС: діалог, побудований на фактах" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" і дозволяє відстежувати актуальні проблеми та тенденції у промисловому секторі України.