У росії заборгованість із виплати заробітної плати зросла утричі, а кількість скарг на затримки зарплат зросла на 60%, що свідчить про деградацію російської економіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

“Наприкінці року російська економіка демонструє ознаки системної напруженості, що відображається в різкому зростанні скарг громадян на порушення трудових прав”, - зауважили у розвідці.

За даними роструда, кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж торік. Найбільший приріст зафіксовано в категорії скарг на затримки зарплат – понад 26 тисяч випадків, що на 60% більше, ніж рік тому. Паралельно на 33% зросла кількість заяв про незаконні звільнення.

Заборгованість із виплати зарплати стала однією з ключових тенденцій року. На кінець жовтня сумарні борги досягли 2,2 млрд рублів, збільшившись за місяць майже на 11%. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року показник зріс утричі, що стало максимальним рівнем із серпня 2020 року.

Попри офіційні звіти росстату про економічне зростання його структура свідчить про критичну залежність від військово-промислового комплексу. Дві третини приросту ВВП цього року забезпечив сектор оборонного виробництва, який працює у тризмінному режимі. У третьому кварталі з 0,6% зростання економіки 0,4 відсоткового пункту припало на “держуправління та забезпечення безпеки”. Частка ВПК у новому ВВП зросла майже втричі порівняно з минулим роком: тоді він забезпечував лише 1 пункт із 4,3% приросту.

Водночас корпоративні прибутки за три квартали 2025 року скоротилися на 7,7%. Це посилює ризики несвоєчасної виплати зарплат, що тягне за собою зростання кредитної заборгованості, проблеми в банківському секторі та загрозу масштабнішої економічної кризи. На 1 грудня сума неоплачених розстрочок за новобудови сягла 1,5 трлн рублів, що становить 17% від укладених договорів.

“Така динаміка підкреслює, що формальне зростання ВВП в росії дедалі більше базується на військових витратах, тоді як соціально-економічні показники демонструють поглиблення кризи”, - підкреслили у розвідці.