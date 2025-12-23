Зеленський: В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів і питання вже не в грошах

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів, оскільки виробники не встигають виробляти їхню необхідну кількість, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Їх недостатньо перехоплювачів, і питання вже не в грошах…. Є виробничі питання – виробники не встигають робити стільки, скільки нам зараз потрібно", - сказав Зеленський під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 у Києві у понеділок.
За його словами, "це дуже хороша зброя, вона показує хороші результати".
