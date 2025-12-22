Експерт: Закордонні оборонні компанії дуже обережні щодо початку співпраці з українськими зброярами

Закордонні оборонні компанії, для яких дуже важливий досвід потенційних партнерів, дуже обережні щодо початку співпраці з українськими зброярами, але кроки назустріч одне одному дають добрі результати.

Про це в коментарі Укрінформу розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

«Важко знайти партнера, бо наші компанії дуже молоді, їм максимум від 1 до 3 років, а в Німеччині цим же Diehl, Daimler Truck, Rheinmetall - десятки років. Це не недовіра, а скоріше різність у підходах, в організаційній структурі, стандартах. Тобто ми просто з ними не розмовляємо однією мовою зрілості: ми молоді, завзяті, швидкі, нам треба швидко, а стара Європа, старі великі компанії кажуть: не поспішайте, ми зараз подивимось, прицінимося, поговоримо з тими та тими, поговоримо зі своїм урядом. Це для них зрозумілі процеси, але ми так не можемо», - пояснив Федірко.

Він зазначив, що українці живуть у воєнний час, а європейці – все ще в мирний, і йому відповідають усі їхні закони та регуляторні акти. Українські виробники постійно у русі, в пошуках нових рішень і тиснуть на своїх партнерів, бо часу обмаль. Але європейці не звикли так працювати, в їхніх урядів просто зв'язані руки, вони не можуть діяти так радикально. Федірко згадав, що один з представників Міноборони ФРН у розмові з ним зазначив, що в Україні, якщо порівнювати з Німеччиною, наче «взагалі немає регуляції на оборонну сферу», натомість у ФРН відступ «на міліметр» неприпустимий.

Водночас представник Української ради зброярів зауважив, що «шаблони ламаються» в обох напрямках, співробітництво нарощується, сторонам є що запропонувати одна одній. На його переконання, нам потрібно навчатися бути компаніями в розумінні європейського і взагалі демократичного світу - зі стандартами, сертифікаціями, постановками процесів. «Тому нам є багато чого вчитися, а їм - запозичити наш досвід. Це win-win (взаємовиграшна) стратегія», - сказав Федірко.

За його словами, українці хочуть принести більш інноваційні продукти, вже перевірені, передусім це дрони різних типів: наземні роботизовані комплекси, дрони літакового типу, бомбери, FPV. Європейцям слід зрозуміти, що треба змінювати доктрини, вписувати інновації, вже протестовані в Україні, в свою доктрину.

Українська рада зброярів, за словами виконавчого директора, отримує звернення від зарубіжних компаній з проханням «верифікувати» вітчизняні підприємства. За його словами, Німеччина залишається основним нашим «донором і кооператором», принаймні в Європі, зокрема в оборонній сфері найкращі кейси щодо співпраці - саме з ФРН. Німеччина і Данія є «основними опорами» співпраці, констатував експерт, нагадавши, що Данія стала першою країною, яка налагодила таке співробітництво.

Утім, німецька Quantum Systems та українська Frontline Robotics починали перші перемовини орієнтовно у той же період, що й Fire Point у Данії, але останні йшли швидше, до того ж данське політичне керівництво дуже швидко внесло численні зміни в закони і підзаконні акти, щоб Fire Point могла працювати в країні, зауважив Федірко.

За його словами, створення спільного підприємства Quantum Systems та Frontline Robotics засвідчує, що співпраця з Україною можлива і її результатом буде продукт, побудований на базі європейських стандартів і виробничої культури та досвіду, набутого в Україні.

Експерт також зазначив, що Міністерство оборони Німеччини вирішило закуповувати безпілотники для власних потреб і, розуміючи, що не можна робити ставку тільки на один продукт, шукає партнерів щодо створення наземних роботизованих комплексів, автоматичних систем, ШІ-рішень, тому дуже активно вкладається в компанії, які працюють на українському ринку. Першою з таких стала Frontline, яка має доволі інноваційний продукт і дуже швидко розвивається. Зокрема, зазначив Федірко, у Frontline є наземні роботизовані комплекси, FPV-дрони та інше.