В Украине можно будет прописаться через «Дию»

В апреле 2021 года Минцифры запустит онлайн-услугу по регистрации места проживания, благодаря которой можно будет получить прописку в собственном жилье через портал или приложение «Дия».
Об этом сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума «Украина 30: Коронавирус: вызовы и ответы».
«Уже в апреле мы запускаем упрощенную процедуру, это можно будет сделать онлайн. Как это можно будет сделать? Если я владелец жилья, то по сути я прописываюсь декларативно. Я просто захожу на портал или в дополнение „Дія“ и регистрируюсь в несколько кликов», — пояснил Федоров.
По его словам, если прописку захочет получить не собственник жилья, то собственник жилья должен будет дать согласие с электронной подписью в специальном сообщении или нажать «да» в приложении «Дия».
Вице-премьер отметил, что также будет запущен специальный портал, через который чиновники смогут проверять прописку граждан в случае такой необходимости.
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации во время Diia Summit в апреле 2021 года представит ряд новых цифровых продуктов.
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