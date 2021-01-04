Средняя цена российской нефти за 2020 год снизилась на 34,4%

Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году упала на 34,38% к уровню 2019 года и составила $41,73 за баррель, следует из данных Минфина РФ.
«Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2020 года сложилась в размере $41,73 за баррель, в январе-декабре 2019 года — $63,59 за баррель», — сообщает российское министерство.
Также отмечается, что средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2020 года сложилась в размере $49,37 за баррель, что в 1,3 раза ниже, чем в декабре 2019 года ($64,47 за баррель).
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