Средняя цена российской нефти за год выросла более чем в два раза

Средняя цена нефти Urals в марте выросла в 2,2 раза в годовом выражении, до $63,62 за баррель, сообщается на сайте Минфина России. В марте 2020 года баррель Urals стоил $29,17.
В январе—марте текущего года средняя цена нефти Urals составила $59,8 за баррель, в аналогичный период 2020 года она была на уровне $48,18 за баррель.
По данным Счетной палаты РФ, в 2020 году цена барреля Urals в среднем составила $43,3 против $63,9 в 2019 году. В апреле прошлого года она падала до исторического минимума $16,3.
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