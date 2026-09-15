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Один з видів пального на АЗС досяг 100 гривень за літр, - ЗМІ

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Вересень продовжує залишатися періодом зростання цін на пальне, ба більше, один із його видів уже досяг 100 гривень за літр. Йдеться про високооктанове паливо А-100, яке продається в одній із мереж.

Як повідомляє сайт «Главком» йдеться про ціну палива в мережі АЗС Socar, на якому А-100 виявляється найдорожчим. Водночас інші його продавці ставлять цінники від 94,6 до 97,9 грн.

Так, за даними журналістів, у мережі KLO все пальне подешевшало на 1−2 грн/л, зокрема саме там найдешевший А-100, за літр якого просять 94,6 грн. У «БРСМ-Нафті» ціни на пальне зросли до 50 коп/л, а в «Укрнафті» бензин A-95+ подорожчав одразу на 3 грн/л.

Зараз найдорожче паливо пропонують мережі «Окко», WOG та Socar, водночас найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ситуація на ринку пального в Україні не відрізняється стабільністю — після зниження цін у червні було зафіксовано стрибок у липні, з подальшою стабілізацією у серпні. З початку ж осені вартість усіх видів пального знову помітно почала зростати.

бензин, пальне
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