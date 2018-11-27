Евросоюз больше не будет давать деньги Молдове

Молдова не получит обещанную от Европейского союза макрофинансовую помощь до тех пор, пока власти не выполнят поставленных им условий, среди которых проведение прозрачных парламентских выборов, борьба с коррупцией, реформа судебной системы. Об этом говорится в пресс-релизе, который обнародован во вторник на сайте делегации ЕС в Кишиневе.

«В соответствии со строгими условиями, Европейская комиссия приняла решение пересмотреть финансовую помощь и перенаправить поддержку, которая оказывалась проектам, необходимым для блага жителей Молдовы», — отмечается в документе. В нем подчеркивается, что причиной стали коррупция, беззакония, отсутствие реформ. Среди перечисленных проблем выделены требующие срочного решения — это проведение тщательного расследования хищения около €1 млрд из банковской системы Молдовы в 2014 году, организация честных парламентских выборов в феврале 2019 года и борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.

Меморандум о предоставлении Молдове со стороны ЕС макрофинансовой помощи в размере €100 млн, из которых €40 млн — в виде гранта, а €60 млн — льготного кредита, был подписан в ноябре 2017 года в Брюсселе. Однако затем отношения Кишинева и Брюсселя ухудшились. После аннулирования молдавскими властями в июне 2018 года результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил представитель оппозиции, Еврокомиссия решила приостановить выделение денег.