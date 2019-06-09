ЕС признал новое правительство Молдовы

Европейский союз положительно воспринимает принятые в субботу парламентом Молдовы решения, готов работать с новым правительством и считает его легитимным, говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана «О политической ситуации в Республике Молдова».
Текст документа в воскресенье распостранил офис делегации Европейского союза в Молдове.
«Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации», — говорится в документе.
Высокопоставленные представители ЕС подчеркивают, что «уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений».
«Это также, прежде всего, ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова. В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдавии, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса», — подчеркивается в заявлении.
Напомним, накануне главы дипломатических миссий России, США и Европейского союза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента и выступили с заявлениями в поддержку действий парламента. Совет Европы также призвал молдавские власти соблюдать принципы верховенства закона.
Парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну «захваченным государством», которое нужно освобождать. Партия социалистов и блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.
Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016