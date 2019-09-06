«Укрпошта» запустила ускоренную доставку в США

АО «Укрпошта» ввело новую дополнительную услугу для доставки мелких пакетов «Почтовый экспресс в США», сообщила пресс-служба компании в пятницу.
Как отмечается в сообщении, сервис предоставляет приоритетную обработку отправлений в «Укрпоште», прохождение таможенного досмотра и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк. Его запуск состоялся в августе и уже десятки тысяч отправлений были доставлены новым способом.
Компания уточняет, что во время тестирования услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого автоматизированного отделения «Укрпошты» к первому сканированию в системе национальной почты США USPS составил от трех до пяти дней. При этом полный срок доставки до момента вручения в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах, для 80% мелких пакетов составил от четырех до 10 дней.
В то же время средний срок доставки для отправлений базовой услугой в настоящее время составляет 14 дней.
«Мы открыли дополнительную услугу для отправлений в США, которые являются самым популярным направлением доставки. Чтобы обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей сети и расширила партнерство с „Международными авиалиниями Украины“. Сегодня „Укрпошта“ имеет возможность предоставить клиентам сервис по выбору по приоритетам обработки почты», — цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора «Укрпошты» Александра Перцовского.
Услуга доступна для отправлений «мелкий пакет». Дополнительная оплата за нее до 30 сентября 2019 года составляет $0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября 2019 года — $1.
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