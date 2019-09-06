Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины. По словам его адвоката Игоря Голованя, у экс-президента есть уважительные причины.

«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства — это является уважительной причиной для неявки», — сказал Головань в эфире телеканала «Прямой».

Отметим, что Порошенко не пришел и не предыдущий допрос, запланированный на 3 сентября. Тогда адвокат Головань тоже заявил, что экс-президент не собирается участвовать в сегодняшнем допросе по «многим уважительным причинам».