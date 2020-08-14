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Молдова готова использовать российскую вакцину от COVID-19

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Молдова готова использовать российскую вакцину от COVID-19

Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу сообщил, что власти страны официально обратились к руководству РФ с вопросом о поставках вакцины от коронавируса в республику сразу после того, как РФ решит начать ее экспортировать.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.

«Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности, с Российской Федерацией. Мы на связи, и мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы в тот момент, когда они решат начать экспорт и это будет позволено международными нормами, вакцина поставлялась и в Молдавию», — заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.

Президент надеется, что условия «будут нормальными», это позволит провести массовую вакцинацию граждан Молдовы. При этом вакцинация в стране будет добровольной.

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В Молдове до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Молдова, коронавирус
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