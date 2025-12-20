Шмигаль: Запускаємо дослідну експлуатацію інформсистеми «Майно»

Міноборони України запустило дослідну експлуатацію інформсистеми «Майно», яку розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міноборони.

«Ведення обліку майна у військових частинах завжди займало багато часу та зусиль. Формування потреб, складання звітності, списання. Тож поставив завдання перед міністерством цифровізувати ці процеси, аби військові могли зосередитися на важливих для оборони завданнях», - зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

Система дає змогу в єдиному середовищі вести ключові процеси обліку всього військового майна на рівні військової частини: від формування потреби до переміщення, списання та звітності.

Це значно полегшує роботу служб забезпечення, що дає змогу керувати ресурсами швидко і прозоро.

Система «Майно» забезпечує швидкість, завдяки чому облік, переміщення та розподіл майна відбуваються значно швидше; прозорість - актуальні дані про рух майна доступні одразу, без очікування паперових звітів і безпеку - багатофакторна автентифікація, доступ за ролями та аудит дій забезпечують захист інформації.

За словами заступниці Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксани Ферчук, «цифровізація обліку військового майна дозволяє командирам та службам забезпечення приймати обґрунтовані рішення на основі актуальних даних і оперативно реагувати на потреби підрозділів».

«Це ще одна система, розроблена військовими підрозділами ІТ, тобто військовими для військових», - підкреслила Ферчук.

Впровадження системи здійснюється Міноборони разом із Генштабом ЗСУ.

«Система «Майно» - це сучасний інструмент для військової частини, який забезпечує повний цикл обліку майна: від формування потреби до списання. Ця система інтегрована з системою управління логістичним забезпеченням, що дозволяє бачити єдину картину руху ресурсів і приймати рішення швидко та прозоро», - прокоментував тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління зв'язку та кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Юрій Гай.

На першому етапі тестування система охоплює засоби зв’язку та кібербезпеки, а згодом її планують поширити на інші служби.

У межах дослідної експлуатації передбачено навчання персоналу, перевірку функціональності, підготовку до масштабного впровадження.