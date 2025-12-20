Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Шмигаль: Запускаємо дослідну експлуатацію інформсистеми «Майно»

104

Міноборони України запустило дослідну експлуатацію інформсистеми «Майно», яку розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міноборони.

«Ведення обліку майна у військових частинах завжди займало багато часу та зусиль. Формування потреб, складання звітності, списання. Тож поставив завдання перед міністерством цифровізувати ці процеси, аби військові могли зосередитися на важливих для оборони завданнях», - зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.

Система дає змогу в єдиному середовищі вести ключові процеси обліку всього військового майна на рівні військової частини: від формування потреби до переміщення, списання та звітності.

Це значно полегшує роботу служб забезпечення, що дає змогу керувати ресурсами швидко і прозоро.

Система «Майно» забезпечує швидкість, завдяки чому облік, переміщення та розподіл майна відбуваються значно швидше; прозорість - актуальні дані про рух майна доступні одразу, без очікування паперових звітів і безпеку - багатофакторна автентифікація, доступ за ролями та аудит дій забезпечують захист інформації.

За словами заступниці Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксани Ферчук, «цифровізація обліку військового майна дозволяє командирам та службам забезпечення приймати обґрунтовані рішення на основі актуальних даних і оперативно реагувати на потреби підрозділів».

«Це ще одна система, розроблена військовими підрозділами ІТ, тобто військовими для військових», - підкреслила Ферчук.

Впровадження системи здійснюється Міноборони разом із Генштабом ЗСУ.

«Система «Майно» - це сучасний інструмент для військової частини, який забезпечує повний цикл обліку майна: від формування потреби до списання. Ця система інтегрована з системою управління логістичним забезпеченням, що дозволяє бачити єдину картину руху ресурсів і приймати рішення швидко та прозоро», - прокоментував тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління зв'язку та кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Юрій Гай.

На першому етапі тестування система охоплює засоби зв’язку та кібербезпеки, а згодом її планують поширити на інші служби.

У межах дослідної експлуатації передбачено навчання персоналу, перевірку функціональності, підготовку до масштабного впровадження.

Міноборони, Майно
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 20 декабря 2025
Пятница, 19 декабря 2025
Четверг, 18 декабря 2025
Среда, 17 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023