«Укрпошта» отправила в принудительный отпуск 20% штата

Гендиректор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский разработал методику безостановочной работы в период пандемии COVID-19, заменяя заболевших сотрудников ранее отправленными в принудительный отпуск 20% штата.

"Поскольку никто не знал, как с этим работать - я разработал свою методику. Я принудительно отправляю 20% работников из каждого подразделения в отпуск. И таким образом, когда кто-то заболевает в отделении - мы отправляем людей на тесты и на карантин, если это нужно, дезинфицирцем отделение и выводим людей из отпуска, чтобы они работали. И так по всем объектам", - заявил генеральный директор АО Игорь Смелянский в эфире KSE Business Transformation Week "Трансформационные лидеры. Публичный сектор" вечером в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что за время карантина компания разу не нарушила график доставки пенсий и даже увеличила показатели работы.

"Укрпошта" доставляет пенсии 4 млн пенсионеров, а это группа риска. У нас работает 65 тыс. работников. Буквально перед нашей беседой еще одно отделение отчиталось о заболевшем клиенте и потенциально - сотрудниках", - отметил гендиректор "Укрпошты".

По его словам, даже с резервом в 20% штата очень сложно настроить работу 35 объектов сортировки и 12 тыс. отделений - иногда приходится отправлять дополнительные передвижные отделения, одевать сотрудников в спецкостюмы и т.п.