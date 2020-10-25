Явка в Киеве на 13:00 была всего около 16%

Около 16% избирателей проголосовали на выборах городского головы Киева и депутатов городского совета столицы по состоянию на 13:00 воскресенья, заявил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.
«По информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали данные о явке, на 13:00 сегодняшнего дня явка по Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019-го года это меньше, тогда явка была более 20%», — сказал Нилов на брифинге в КГГА в воскресенье.
По словам заместителя председателя горизибиркома, наименьшее количество киевлян пришло на участки в Соломенском районе столицы — около 14%, а наибольшее число горожан проголосовало в Оболонском районе Киева — чуть более 17%.
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