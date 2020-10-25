В США обещают вакцину от коронавируса в декабре

Вакцина против COVID-19 может быть доступна в США уже до конца года, если окажется, что она будет «безопасной и эффективной», заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи говорит, передает BBC.

По словам американского ученого, первые дозы вакцины в ограниченном количестве люди получат в соответствии с установленным приоритетом, и это будет продолжаться «несколько месяцев до 2021 года», прежде чем вакцина станет более доступной.