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В США одобрили применение еще одной вакцины от коронавируса

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В США одобрили применение еще одной вакцины от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Разрешение выдано для использования в чрезвычайных ситуациях, вакцинироваться будут люди от 18 лет. Вакцина Johnson & Johnson вводится однократно.

«Все имеющиеся данные дают четкие доказательства того, что вакцина Janssen от COVID-19 может быть эффективной для предотвращения COVID-19. Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски ее использования», — сообщает FDA.

По данным регулятора, вакцина эффективна в 66-67% случаев при предотвращении заболевания «умеренной» тяжести и в 77-85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев.

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Сама Johnson & Johnson оценила эффективность своего препарата после третьей фазы клинических испытаний в 66-72%.

Это уже третья вакцина, одобренная для применения в США. В декабре регулятор выдал разрешение вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также препарату, созданному Moderna.

США, вакцина, Johnson & Johnson
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