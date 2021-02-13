США обвинили Россию и Китай в использовании вакцин для дипломатических целей

Россия и Китай пытаются использовать свои вакцины против коронавирусной инфекции в качестве средств достижения дипломатических целей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Мы видели попытки других стран, в том числе Китай и Россию, использовать вакцины как средство достижения дипломатического прогресса», — сказала Псаки в ходе брифинга.

По ее словам, в США этим обеспокоены, за развитием ситуации следит служба национальной безопасности.

Накануне российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Черногории, а также в Сент-Винсенте и Гренадинах. Также препарат был одобрен в Казахстане. Таким образом, общее количество стран, одобривших российскую вакцину, достигло 27.