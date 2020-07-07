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ДНР возобновила пропуск людей через линию соприкосновения

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ДНР возобновила пропуск людей через линию соприкосновения

Так называемая Донецкая народная республика (ДНР) во вторник возобновила работу контрольно-пропускного пункта «Еленовка» к югу от Донецка после девяти дней перерыва.

В настоящее время на выезд из ДНР выстроилась очередь примерно из 100 автомобилей и до 300 граждан, которые планируют пересечь КПП пешком, сообщает Донецкое агентство новостей.

Сегодня движение будет открыто в обе стороны с 9:00 до 18:00. Последующие дни работы, в соответствии с указом «главы ДНР» Дениса Пушилина, будет определять Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

КПП «Еленовка» был открыт после трехмесячного перерыва Донецком 22 июня на выезд и 25 июня на въезд. 27 июня движение через линию разграничения было приостановлено якобы в связи с резким обострением ситуации с распространением коронавируса на территории Украины.

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Между Украиной и непризнанной ДНР существуют четыре КПП: «Горловка — Майорское», «Еленовка — Новотроицкое», «Александровка — Марьинка» и «Октябрь — Гнутово». Их работа была временно прекращена в марте в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Донбасс, ДНР
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