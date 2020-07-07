В Украине 564 новых случая коронавируса

7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1979 случаев;
Волынская область — 2788 случаев;
Днепропетровская область — 1116 случаев;
Донецкая область — 686 случаев;
Житомирская область — 1469 случаев;
Закарпатская область — 3458 случаев;
Запорожская область — 598 случаев;
Ивано-Франковская область — 2744 случая;
Кировоградская область — 663 случая;
г. Киев — 5665 случаев;
Киевская область — 2809 случаев;
Львовская область — 6445 случаев;
Луганская область — 85 случаев;
Николаевская область — 461 случай;
Одесская область — 1919 случаев;
Полтавская область — 325 случаев;
Ровенская область — 4228 случаев;
Сумская область — 321 случай;
Тернопольская область — 2108 случаев;
Харьковская область — 2416 случаев;
Херсонская область — 196 случаев;
Хмельницкая область — 842 случая;
Черновицкая область — 5032 случая;
Черкасская область — 678 случаев;
Черниговская область — 576 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.
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