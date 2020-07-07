В Украине 564 новых случая коронавируса

7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1979 случаев;

Волынская область — 2788 случаев;

Днепропетровская область — 1116 случаев;

Донецкая область — 686 случаев;

Житомирская область — 1469 случаев;

Закарпатская область — 3458 случаев;

Запорожская область — 598 случаев;

Ивано-Франковская область — 2744 случая;

Кировоградская область — 663 случая;

г. Киев — 5665 случаев;

Киевская область — 2809 случаев;

Львовская область — 6445 случаев;

Луганская область — 85 случаев;

Николаевская область — 461 случай;

Одесская область — 1919 случаев;

Полтавская область — 325 случаев;

Ровенская область — 4228 случаев;

Сумская область — 321 случай;

Тернопольская область — 2108 случаев;

Харьковская область — 2416 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 842 случая;

Черновицкая область — 5032 случая;

Черкасская область — 678 случаев;

Черниговская область — 576 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.