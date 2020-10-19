На выборах в США уже досрочно проголосовали более 28 млн человек

Свыше 28 млн американцев досрочно проголосовали на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США. Соответствующие подсчеты опубликованы в понедельник на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.
В общей сложности, по его данным, в США досрочно проголосовали уже 28 626 265 человек, по сравнению с 21 867 207 по данным на 16 октября. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, стал Техас, где проголосовали уже 4 064 685 американцев. Следом идут штаты Калифорния (3 037 970), Северная Каролина (1 526 973) и Флорида (2 509 245). Количество досрочно сделавших свой выбор превышает один миллион человек в штатах Джорджия, Вирджиния и Нью-Джерси.
По данным властей Техаса, в этом штате проголосовало почти 24% зарегистрированных избирателей. В Джорджии данный показатель «устанавливает новые рекорды каждый час», отметил в понедельник на пресс-конференции вице-губернатор Брэд Раффенспергер.
На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.
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