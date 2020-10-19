В Украине в этом году умирает меньше людей, чем в прошлом

В Украине за восемь месяцев этого года умерло 378,32 тыс. человек, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и родилось — 193,14 тыс., что на 7% меньше, сообщил Госстат в понедельник со ссылкой на данные Минюста.
С учетом ранее обнародованных данных, в августе этого года зафиксирован рост числа умерших по сравнению с августом прошлого года — на 3,9%, до 44,01 тыс. человек.
Август стал вторым месяцем в этом году, когда число умерших превысило прошлогодние данные: первым был июнь с 8,4%, тогда как в июле число умерших сократилось на 1,3%.
В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 — на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь прошлого года.
Госстат также сообщил, что оценочная численность постоянного населения Украины на 1 сентября этого года составила 41 млн 554,36 тыс. человек, сократившись за год на 0,6%, или на 252,19 тыс. человек.
Ведомство также указало, что миграционный прирост населения Украины за 8 месяцев этого года уменьшился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,76 тыс. человек.
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