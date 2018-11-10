Возле церквей УПЦ во Львове появились надписи про «филиал ФСБ»

Около трех храмов УПЦ Московского патриархата во Львове появились провокационные надписи «московский патриархат — филиал ФСБ». Об этом радостно сообщила Львовская городская организация ОУН.
«Сегодня у так называемых „храмов“ московского патриархата во Львове на ул.Антоновича, на пр.Красной Калины и ул.Короленко появились надписи „московский патриархат — филиал ФСБ“. Неизвестные патриоты, наверное, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей», — говорится в сообщении.
Представитель Львовской епархии УПЦ о. Маркиян Каюмов в комментарии Zaxid.net назвал тех, кто оставил надписи, провокаторами.
«Я знал только о случае на Красной Калины, так что вы сделали для меня открытие. Но позиция наша, и моя в том числе будет такая же, как и после последнего случая по оклейке церкви открытками, — мы считаем, что такое сделали не патриоты, а провокаторы», — сказал он.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016