Нині спостерігаємо одну з останніх спроб відновити переговори перед 3 січня 2027 року, коли запрацює новий склад Конгресу США.

Так прокоментував народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зустріч президента США Дональда Трампа та генерального секретаря Альянсу Марка Рютте у Мар-а-Лаго 26 листопада, передає Gazeta.ua.

"Вікно можливостей" ще залишається. Після 3 січня Трампу буде дуже складно домовитися з Конгресом про поступки, наприклад, по санкціях. Саме тому зараз відбуваються декілька треків переговорів. І зустріч із Марком Рютте якраз, думаю, про гарантії безпеки, про взаємодію НАТО з РФ у майбутній архітектурі європейської безпеки, подальшу допомогу Україні Альянсом, внутрішню єдність всередині Альянсу. І реакції на таку ескалацію, яку ми бачили з боку РФ у вигляді зальоту ракет на територію Польщі", - розповів він.

На полях засідання Парламентської асамблеї НАТО українська делегація провела зустріч з американськими законодавцями, більшість із яких є демократами, повідомив Єгор Чернєв. За його словами, вони готують внесення у сесійну залу та голосування пропозицій про додаткове фінансування і допомогу Україні, а також посилення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна й Росії.

"З іншого боку, розуміють, що увійдуть у протистояння з адміністрацією президента США, яка має підписувати проголосовані закони, а може і не підписувати і, скоріш за все, не підписуватиме. І вони прогнозують, що буде боротьба двох точок прийняття рішень у США. На жаль, заручником такої боротьби буде і Україна", - застеріг Єгор Чернєв.

З огляду на активну роботу української сторони, підтримка України як серед республіканців, так і серед демократів зростатиме, але очікувати проривних швидких рішень народний депутат би не став.

Щодо гарантій безпеки, на думку народного депутата, проблема в тому, що вони не працюють. Коли летять ракети і заходять війська, вести мову про гарантії безпеки невеликий сенс, оскільки вони мають якраз стримувати від агресії. Тому в цьому випадку для України найкращою гарантією безпеки була би 5 стаття Статуту НАТО, "але проблема в тому, що нам ніхто не готовий її надавати", зазначив він.

При цьому навіть 5 стаття нікого не зобов'язує воювати. Тому на сьогодні обговорюється такий формат: у випадку повторної агресії Росії нам буде надана допомога, не менша за ту, що маємо нині - фінансова, військова та санкційний тиск.

"Чи цього достатньо? Ні, недостатньо. Тому і йде обговорення формату цих гарантій. І важливо те, що такі гарантії будуть можливі у двох випадках. Або РФ на них погоджується і тоді знімається ризик прямого зіткнення європейських партнерів із ядерною Росією. Або, якщо не погоджується, але на себе ці ризики беруть США. І третя умова - якщо ми настільки послабимо РФ, що вона не зможе висувати будь-які умови. Тільки за однієї з цих умов ми можемо мати реальні гарантії безпеки", - пояснив Єгор Чернєв.

І тут гостро постає питання зброї. З одного боку, країни-партнерки вивільняють арсенали від застарілого озброєння. З іншого, на сьогодні, з огляду на безпекову ситуацію, ніхто не хоче знижувати критичний поріг кількості озброєння у власних запасах. Саме цим можна пояснити випадки зволікання з поставками зброї та боєприпасів.