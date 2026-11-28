Уряд України погіршив макропрогноз, який покладено в основу проєкту державного бюджету на 2027 рік: очікуване зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) знижено до 0,4% з 1,3%.

Згідно із постановою Кабінету міністрів №1491 від 27 листопада, яка опублікована на урядовому порталі, прогноз інфляції на наступний рік збільшено з 8,0% до 8,5%, зростання промислових цін – з 16,2% до 17,3%.

Оцінка номінального ВВП збільшена з 11,144 трлн грн до 11,185 трлн грн, а негативного сальдо торгівельного балансу – з $79,66 млрд до $85,08 млрд грн.

Нагадаємо, Нацбанк України наприкінці жовтня також суттєво погіршив макропрогноз на цей та наступний рік. Замість зростання ВВП цього року на 1,8% та наступного року на 2,8% тепер він очікує його скорочення на 0,4% цього року та відновлення наступного року лише на 0,4%.

Він також підвищив прогноз інфляції на цей рік з 10,0% до 12,5%, а на наступний рік – з 6,9% до 7,3%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у середині листопада також значно погіршив прогноз динаміки економіки України: замість зростання ВВП цього року на 1% та його прискорення до 3,5% наступного року тепер Фонд очікує зменшення ВВП цього року та 0,5%, а наступного року – до 1,0%.

За даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2026 року знизився на 0,7% порівняно з третім кварталом 2025 року після зростання на 0,4% у другому кварталі та падіння на 0,6% у першому кварталі.

У річному вимірі інфляція за підсумками жовтня 2026 року зросла до 11% з 10% за підсумками вересня та 8,1% за підсумками серпня, повідомив Держстат.