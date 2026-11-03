Розподільні мережі доходів: керівники УРМ отримали посади в наглядових радах підконтрольних підприємств

У державній енергетиці могла сформуватися система розподілу високооплачуваних посад між керівниками компанії, яка управляє державними пакетами акцій обленерго. Співробітники АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ) одночасно входять до наглядових рад кількох енергопідприємств. За повідомленнями ЗМІ, троє членів дирекції отримують сукупно понад 2 млн грн на місяць. Замість відповідей на запитання журналістів керівництво УРМ відмовилося надавати інформацію про призначення та винагороди своїх посадовців. Тим часом публікації про мільйонні виплати почали зникати з медіа.

П'ять посад на одного

АТ «Українські розподільні мережі» створене для управління державними корпоративними правами в енергорозподільних компаніях. До сфери його управління входять державні пакети акцій «Хмельницькобленерго», «Миколаївобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Тернопільобленерго», «Черкасиобленерго» та інших підприємств. УРМ не розподіляє електроенергію безпосередньо споживачам. Компанія представляє інтереси держави як акціонера та бере участь у формуванні органів управління обленерго.

Саме ця функція стала основою практики, яка викликала запитання щодо розподілу посад і винагород. За інформацією, оприлюдненою українськими ЗМІ у жовтні, член дирекції УРМ Михайло Горин одночасно входить до наглядових рад чотирьох підприємств — «Запоріжжяобленерго», «Черкасиобленерго», «Хмельницькобленерго» та «Харківобленерго». Його сукупна щомісячна винагорода, як стверджували автори публікацій, перевищує 1 млн грн після сплати податків.

Виконувач обов'язків генерального директора УРМ Олексій Белоцький, за тими самими повідомленнями, поєднує роботу в дирекції з членством у наглядових радах «Запоріжжяобленерго» та «Харківобленерго». Його сукупний дохід оцінюється приблизно у 540 тис. грн на місяць.

Ще один член дирекції, колишній заступник міністра фінансів Денис Фудашкін, нібито отримує близько 500 тис. грн щомісяця, працюючи в УРМ та двох наглядових радах обленерго. Разом це понад 2 млн грн на місяць, або понад 24 млн грн у річному вимірі за умови збереження зазначеного рівня виплат.

Первинних фінансових документів, які підтверджують ці суми, редакція наразі не отримала. Однак навіть без них постає питання про механізм, за яким керівники державної управляючої компанії одночасно отримують кілька оплачуваних посад на підприємствах, корпоративними правами яких вона управляє.

Призначення за кілька днів

Кадрова історія УРМ наприкінці 2025 року дає уявлення про те, як формувалася ця система.

9 грудня Міністерство енергетики припинило повноваження наглядової ради УРМ. Це відбувалося в межах оголошеного урядом оновлення органів управління державних енергетичних компаній.

Після припинення повноважень ради її функції тимчасово здійснювало Міністерство енергетики. 26 грудня 2025 року міністерство видало наказ № 552, яким тимчасово поклало виконання обов'язків членів дирекції УРМ на Юрія Бойка та Михайла Горина. Призначення діяло з 30 грудня до 28 лютого 2026 року, але не довше ніж 30 днів після формування більшості нового складу наглядової ради.

Уже 31 грудня УРМ направила повідомлення про заміну представника акціонера в наглядовій раді «Хмельницькобленерго». З 1 січня 2026 року відповідні повноваження отримав Михайло Горин. Таким чином, між його призначенням до дирекції управляючої компанії та отриманням повноважень у наглядовій раді обленерго минуло лише кілька днів.

Упродовж наступних місяців, за даними видання «Коментарі», Горин отримав посади в наглядових радах інших енергорозподільних підприємств.

При цьому сама процедура формування наглядових рад передбачає не лише обрання їхніх членів, а й визначення умов оплати їхньої роботи. Наприклад, у повідомленні про позачергові загальні збори акціонерів «Хмельницькобленерго», призначені на 30 березня 2026 року, УРМ як власник понад 70% акцій запропонувала одночасно розглянути питання про переобрання наглядової ради, затвердження цивільно-правових договорів із її членами та встановлення розміру їхніх винагород.

Отже, управляюча компанія мала можливість впливати як на персональний склад наглядового органу, так і на умови оплати його членів. Конкретні рішення та суми винагород необхідно встановлювати за протоколами зборів і затвердженими договорами.

Нагляд за власними призначенцями

Практика одночасного перебування співробітників УРМ у кількох наглядових радах привертала увагу ще до жовтневих публікацій. У березні 2026 року колишній член наглядової ради УРМ, президент Energy Club Андрій Костриця, розкритикував висування одних і тих самих співробітників компанії до наглядових рад п'яти-шести обленерго. Серед кандидатів він називав Михайла Горина, юрисконсульта Марію Довгу та Ірину Холоднову.

За оцінкою Костриці, середня винагорода члена наглядової ради становила близько 170 тис. грн на місяць. Таким чином, шість посад могли забезпечити одному співробітнику приблизно мільйон гривень щомісячного доходу. На думку Костриці, за такого підходу наглядові ради ризикують перетворитися з органів корпоративного контролю на механізм матеріального заохочення лояльних співробітників.

Проблема полягає в тому, що УРМ представляє державу як акціонера, бере участь у формуванні наглядових рад і визначенні умов їхньої роботи. Водночас до цих органів призначаються співробітники самої управляючої компанії, які отримують додаткові винагороди. Таке суміщення саме по собі не є порушенням законодавства, проте ставить питання про конфлікт інтересів та незалежність корпоративного контролю.

За такої моделі мільйонні винагороди можуть бути лише частиною значно ширшої системи — формування мережі лояльних наглядових рад, через які здійснюється вплив на кадрові та фінансові рішення обленерго. Чи існує така система насправді, мають показати документи про призначення, голосування та встановлення винагород.

Люди з різних відомств

У серпні 2026 року наглядова рада УРМ затвердила новий тимчасовий склад дирекції з п'яти осіб. До нього увійшли Олексій Белоцький, Олександр Баранюк, Михайло Горин, Юлія Підкоморна та Денис Фудашкін. Їхні професійні біографії відображають різні напрями державного управління.

Олексій Белоцький раніше обіймав посади голови Краснокутської районної державної адміністрації, керівника департаменту капітального будівництва та управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації.

Денис Фудашкін працював заступником міністра фінансів у 2007–2010 та 2014–2015 роках.

Михайло Горин до призначення в УРМ, за відомостями корпоративного розкриття «Хмельницькобленерго», проходив службу у військовій частині Е6133. Видання «Коментарі» пов'язує цю частину зі структурами СБУ, однак конкретний службовий статус Горина потребує додаткового підтвердження.

Юлія Підкоморна раніше працювала в Міністерстві енергетики. Її ім'я згадувалося в публікаціях про записи розмов, оприлюднені у зв'язку з розслідуванням справи «Мідас». Сам факт такого згадування не встановлює її причетності до будь-яких правопорушень.

Різне професійне походження членів дирекції саме по собі не є ознакою порушень. Однак з огляду на масштаб державних активів, якими управляє УРМ, питання про критерії відбору керівників, їхню компетентність та обставини призначень має самостійне значення.

Скільки коштує державний нагляд

За оприлюдненими даними, лише троє керівників УРМ можуть отримувати понад 24 млн грн на рік за роботу в дирекції компанії та наглядових радах обленерго. Однак справжній масштаб цієї системи залишається невідомим: скільки співробітників УРМ одночасно обіймають посади на підконтрольних підприємствах, хто визначає розміри їхніх винагород і скільки загалом коштує державі такий корпоративний нагляд?

Головне питання полягає навіть не в розмірі виплат, а в самій моделі управління. Чи забезпечують такі призначення незалежний контроль над державними активами, чи створюють систему, в якій одні й ті самі посадовці розподіляють посади, отримують винагороди та контролюють результати власної роботи?

Відомості не підлягають розголосу

Однак керівництво УРМ не поспішає розкривати інформацію, яка дозволила б відповісти на ці запитання. Наприкінці жовтня повідомлення про можливі мільйонні винагороди керівників УРМ з'явилися в медіа, але деякі з них уже за кілька годин зникли. А коли діловий портал «Капітал» звернувся до УРМ із проханням підтвердити або спростувати оприлюднені відомості, компанія відмовилася відповідати на запит. Тепер, очевидно, доведеться звертатися до міністра енергетики Дениса Шмигаля. А якщо й у нього не знайдеться бажання пояснити, що відбувається в підпорядкованій йому компанії, — до голови уряду Сергія Корецького.