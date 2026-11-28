Міністерство оборони України працює над оновленням стандартів до пально-мастильних матеріалів (ПММ), спеціальних рідин, спиртів і компонентів рідкого ракетного палива.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Робоча група перегляне чинні норми та підготує пропозиції щодо оновлення вимог і нормативно-правових документів.

За словами заступника міністра оборони України Мстислава Баніка, більшість нинішніх стандартів для пального й мастил розробили ще до 1992 року. Міністерство поступово переходить на сучасні європейські стандарти, стандарти НАТО та країн-партнерів, що дозволить закуповувати, зберігати та перевіряти якість нафтопродуктів відповідно до сучасних вимог.

Вимоги, які переглядатиме робоча група, стосуються пального, мастил, спеціальних рідин, спиртів та компонентів ракетного палива.

Наказ Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" скасовує застарілі міждержавні стандарти, розроблені до 1992 року, якими встановлювалися вимоги до пально-мастильних матеріалів. Відповідно, потрібно розробити нові вимоги для сталого забезпечення якісними нафтопродуктами.

Під час оновлення стандартів важливо врахувати вимоги, які застосовують країни-партнери, зокрема держави-члени НАТО та ЄС. Це допоможе узгодити національні вимоги з міжнародною практикою, розширити можливості закупівлі ПММ на зовнішніх ринках і врахувати потреби в обслуговуванні техніки, яку Україна закуповує або отримує від партнерів. Адже від стандартів залежить, за якими критеріями перевіряють якість продукції, як проводять випробування і чи безпечно використовувати пальне та мастила на озброєнні й військовій техніці.

Робочій групі належить опрацювати близько сотні стандартів. Їх проаналізують, оновлять та узгодять з європейським законодавством, а також розроблять рекомендації для створення нових вимог.

ПММ належать до продукції подвійного використання, тому оновлені вимоги знадобляться не лише війську. Вони важливі для державних установ, приватних підприємств і так далі.

До роботи залучені представники Міноборони, Сил оборони України, зокрема Командування Сил логістики ЗСУ, органів стандартизації, державного гарантування якості, Агенції оборонних закупівель “Державний оператор тилу”, випробувальних установ, технічних комітетів та профільних організацій.

Нова нормативна база, над якою працюватиме робоча група, має ґрунтуватися на європейських вимогах, стандартах НАТО та стандартах країн-партнерів. При цьому враховуючи сучасні технології виробництва, характеристики використання продукції та потреби експлуатації озброєння і військової техніки.

Робоча група аналізуватиме чинні стандарти, технічні умови і вимоги до ПММ; переглядатиме номенклатуру продукції, розроблятиме умови застосування нових марок ПММ (в тому числі замість неактуальних) з урахуванням вимог розробників і виробників озброєння та військової техніки.

Також робоча група готуватиме пропозиції щодо розробки нових національних та військових стандартів та актуалізуватиме вимоги до якості продукції та методів її випробування.

За результатами роботи групи формуватимуться узгоджені пропозиції щодо оновлення національних і військових стандартів. Їх розроблятимуть та затверджуватимуть відповідно до встановлених процедур стандартизації.

Результатом має стати сучасна система стандартів ПММ, сумісна з вимогами НАТО та країн-партнерів, яка забезпечуватиме належну якість продукції.