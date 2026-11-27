Президент США Дональд Трамп розповів, що під час зустрічей у Китаї довго говорив із російським диктатором Путіним про відведення "всієї військової агресії" проти територій у Європі. Це може сприяти швидкій угоді між Росією та Україною.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
"Під час моїх розмов у Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним я багато часу присвятив тому, що хотів би бачити, як президент Путін відводить усю військову агресію проти територій по всій Європі, у сподіванні, що угоду між Росією та Україною можна буде укласти, причому швидко. Я справді вважаю, що це сильна можливість. Тисячі людей гинуть щомісяця, це справжнє КРОВОПРОЛИТТЯ, і це буде великою шаною для всіх!" — написав він.
У тому ж дописі Трамп повідомив, що напередодні ввечері зустрічався в Мар-а-Лаго з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Для мене було честю зустрітися вчора ввечері в Мар-а-Лаго з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де обговорювали багато тем і де я поінформував його про свої розмови з президентом Путіним. Дякую за увагу до цього питання!" — додав лідер США.
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