Розширення Європейського Союзу зараз є стратегічною необхідністю для Європи, щоб краще протистояти викликам.

Таку думку висловила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою після саміту ЄС – Західні Балкани.

«Я переконана, що розширення – це стратегічна необхідність для Європи. Сьогодні імпульс справжній», – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала: якщо подивитися на всі переговори, які провели представники ЄС про вступ, блок рухаються до того, щоб відкрити й закрити понад 100 розділів.

«Це вражаючий прогрес, і він відбувається у вирішальний момент. Світ навколо нас змінюється швидко. Чим сильніша і більш єдина Європа, тим краще ми зможемо протистояти викликам. Тож ми повинні скористатися цим імпульсом і перетворити його на прогрес до членства. А це вимагає зобов'язань з обох сторін», – зазначила фон дер Ляєн.

Також вона наголосила, що розширення має бути успіхом як для нинішніх, так і для майбутніх держав-членів.

«Але ми не повинні чекати, поки приєднання зблизить наших людей і економіки. Ось у чому суть поступової інтеграції та нашого Плану зростання», – додала президентка ЄК.

На її думку, успіх розширення буде вимірюватися тим, що воно змінює в житті людей.

«Більше можливостей для молоді, більше бізнесів, здатних зростати та торгувати через кордони, а також більша впевненість у майбутньому. Саме це має забезпечити наш європейський проєкт. У нас є історична можливість це здійснити. Європейський Союз готовий зробити свою частину. І я впевнений, що разом ми зможемо перетворити сьогоднішній імпульс на тривалий прогрес», – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.