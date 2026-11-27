Розширення Європейського Союзу зараз є стратегічною необхідністю для Європи, щоб краще протистояти викликам.
Таку думку висловила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою після саміту ЄС – Західні Балкани.
«Я переконана, що розширення – це стратегічна необхідність для Європи. Сьогодні імпульс справжній», – сказала фон дер Ляєн.
Вона додала: якщо подивитися на всі переговори, які провели представники ЄС про вступ, блок рухаються до того, щоб відкрити й закрити понад 100 розділів.
«Це вражаючий прогрес, і він відбувається у вирішальний момент. Світ навколо нас змінюється швидко. Чим сильніша і більш єдина Європа, тим краще ми зможемо протистояти викликам. Тож ми повинні скористатися цим імпульсом і перетворити його на прогрес до членства. А це вимагає зобов'язань з обох сторін», – зазначила фон дер Ляєн.
Також вона наголосила, що розширення має бути успіхом як для нинішніх, так і для майбутніх держав-членів.
«Але ми не повинні чекати, поки приєднання зблизить наших людей і економіки. Ось у чому суть поступової інтеграції та нашого Плану зростання», – додала президентка ЄК.
На її думку, успіх розширення буде вимірюватися тим, що воно змінює в житті людей.
«Більше можливостей для молоді, більше бізнесів, здатних зростати та торгувати через кордони, а також більша впевненість у майбутньому. Саме це має забезпечити наш європейський проєкт. У нас є історична можливість це здійснити. Європейський Союз готовий зробити свою частину. І я впевнений, що разом ми зможемо перетворити сьогоднішній імпульс на тривалий прогрес», – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.
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